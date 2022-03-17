رسائل نجوم لجنة التحكيم فى الدوم: «البرنامج هيعمل نقلة كبيرة»

شاركت لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي تعرض أولى حلقاته في دور نصف النهائي حاليا على قناة "أون" بنصائحهم ورسائلهم خلال أولى مشاركتهم في البرنامج هذا الموسم.

فقال المخرج الكبير يسري نصر الله، إنه يثمن تواجد المواهب الشابة وأن تواجدهم بلا شك شجاعة وهم موهوبين وتابعهم خلال الحلقات الماضية ويستحقون التشجيع للجرأة للوقوف على هذا المسرح.

بينما قالت النجمة التونسية هند صبري، "مصر ولاده وفيه مواهب خفية.. الدوم إداهم وإدانا فرصة نشوف مواهب مكانش نتخيل إنها موجودة برنامج الدوم هيعمل نقلة في الصناعة".

وأشادت النجمة أنغام بفكرة برنامج الدوم معلقة، "فكرة كبيرة ومهمة ومحتاجينها من زمان وأنا شخصيا بشكركم على الفكرة وتابعت وشوفت المواهب وفرحانة بفكرة البرنامج والمتسابقين واللي مشيوا".

بدأت قبل قليل الحلقة الأولى من نصف نهائي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة ON من خلال منافسة 30 متسابقا على البطولة، والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويقف على تقديم البرنامج كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش، وتشهد حلقة الليلة الكثير من المفاجئات في لجنة التحكيم والفقرات الفنية من المتسابقين.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ 28 عامًا من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.