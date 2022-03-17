الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رسائل نجوم لجنة التحكيم فى الدوم: «البرنامج هيعمل نقلة كبيرة»

الدوم
الدوم

شاركت لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي تعرض أولى حلقاته في دور نصف النهائي حاليا على قناة "أون" بنصائحهم ورسائلهم خلال أولى مشاركتهم في البرنامج هذا الموسم.

فقال المخرج الكبير يسري نصر الله، إنه يثمن تواجد المواهب الشابة وأن تواجدهم بلا شك شجاعة وهم موهوبين وتابعهم خلال الحلقات الماضية ويستحقون التشجيع للجرأة للوقوف على هذا المسرح.

بينما قالت النجمة التونسية هند صبري، "مصر ولاده وفيه مواهب خفية.. الدوم إداهم وإدانا فرصة نشوف مواهب مكانش نتخيل إنها موجودة برنامج الدوم هيعمل نقلة في الصناعة".

وأشادت النجمة أنغام بفكرة برنامج الدوم معلقة، "فكرة كبيرة ومهمة ومحتاجينها من زمان وأنا شخصيا بشكركم على الفكرة وتابعت وشوفت المواهب وفرحانة بفكرة البرنامج والمتسابقين واللي مشيوا".

بدأت قبل قليل الحلقة الأولى من نصف نهائي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة ON من خلال منافسة 30 متسابقا على البطولة، والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويقف على تقديم البرنامج كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش، وتشهد حلقة الليلة الكثير من المفاجئات في لجنة التحكيم والفقرات الفنية من المتسابقين.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ 28 عامًا من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.

لجنة تحكيم الدوم برنامج الدوم نصف النهائى قناة اون

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

سفراء مصر في دول الجوار الأوكراني لـ«الدستور»: كل التيسيرات للمواطنين

بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر: الوقت مثالي لقضاء العطلات

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة