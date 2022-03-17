حصاد وزارة النقل اليوم.. اجتماع الوزير والعناني وتأخيرات القطارات

شهدت وزارة النقل اليوم عددًا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد الدستور أبرزها في سياق التقرير التالي:

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالى عدد سفن الوصول والمغادرة ٩ سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانئها دخول ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة ١٠ سفن، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٥٧٨ طن بضائع عامة، وتصدير ٢٥٠٠٠ طن فوسفات و١٤٩ شاحنة و٢ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ١٠٠١٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ١٧٣ شاحنة و٣٥ ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٩٣ شاحنة و٢٧ ملاكي والسفينة Copernico بحمولة ٩٤٩٣ طن كبريت قادمة من السعودية،وجرى مغادرة السفينة أمل بحمولة ٨٤ شاحنة و١ ملاكي والسفينة Da Dan Xia n بحمولة ٢٥٠٠٠ طن فوسفات تصدير إلى ماليزيا.

https://www.dostor.org/3745569

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ١١٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.



https://www.dostor.org/3745512



عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعاً مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، وحيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية علي الوضع الاستراتيجية في يونيو2021.

https://www.dostor.org/3744809