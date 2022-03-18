على جمعة: أكثروا من الصلاة على النبى فى هذه الليلة

بدأت ليلة النصف من شعبان مغرب اليوم الخميس الموافق 17 مارس وتنتهي فجر اليوم الجمعة، وأحيا العالم الإسلامى هذه الليلة بإقامة الاحتفالات بالأناشيد الدينية والابتهالات وقراءة القرآن الكريم والذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وحول هذه المناسبة، قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومفتى الديار المصرية السابق، إنه قد أهلت علينا ليلة النصف من شعبان فمع أذان المغرب تبدأ، وليلة النصف من النصف من شعبان قد وردت فيها أحاديث كثيرة تبين بمجموعها أن لها فضلا.

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن من بين الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان ما جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: "هذه ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا لغروب الشمس فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ هل من مسترزق فأرزقه ؟ حتى يطلع الفجر".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أنه ينبغى على المسلمين في كل أنحاء العالم أن يحييوا هذه الليلة بالإكثار من الصلاة، وقراءة القرآن الكريم، والتسبيح والذكر، وإلا يكونوا في قلوبهم ضغينة أو حقد من أحد وأن يكونوا أنقياء القلوب.