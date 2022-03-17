بعد 3 أيام من اختفائها.. انتشال جثمان طالبة من ترعة بكفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، من انتشال جثمان الطالبة شيماء الشحات عقبة، والتي عثر الأهالي على جثتها خلال الساعات القليلة الماضية بعد تغيبها لمدة 3 أيام.

بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا من أسرة الطالبة شيماء الشحات تفيد تغيبها، عقب عودتها من مدينة كفر الشيخ، في ظروف غامضة، ليتم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث لكشف غموض اختفاء الفتاة.

وعقب 3 أيام من بلاغ الاختفاء، عثر أهالي عزبة عبد النبي التابعة لمركز الرياض، على جثمان الطالبة، وتم إخطار جهات التحقيق بذلك، فيما تم نقل الجثمان، منذ قليل، عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وشكل اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث، من عدد من ضباط المباحث؛ لسرعة كشف تفاصيل الحادث وملابساته، وضبط الجناة في حال كون الوفاة نتيجة شبهة جنائية، لسرعة تقديمه إلى العدالة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.