الإمارات تعرب عن استعدادها لدعم الجهود كافة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، معربًا عن استعداد بلاده لدعم الجهود كافة، لإيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث بحثا التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والتحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وناقش الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، فضلاً عن مناقشة سبل استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية بما في ذلك المعروض العالمي من الحبوب.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى التزام دولة الإمارات بالدبلوماسية البناءة الهادفة إلى خفض التصعيد.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، عن قلق بلاده بشأن التداعيات الإنسانية للوضع الجاري، واستعرض الآليات الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين، مشددًا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، مجددًا دعم دولة الإمارات لعملها الإنساني.