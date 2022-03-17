محافظ القليوبية يتفقد معرض السلع التموينية ببنها وطوخ

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معارض مبادرة الشباب للحد من الغلاء، بمركز شباب عزيز وبدوي بمدينة بنها ومعرض «أهلا رمضان» بمدينة بنها ومركز شباب دندنا بمركز ومدينة طوخ وسط أجواء من البهجة والسرور من المواطنين، في إطار التنسيق الذي تم مع مديريات الشباب والرياضة والتموين ومكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة.

واطمأن المحافظ على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار، للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، حيث اطمأن المحافظ من الأهالي على الأسعار وجودة المعروضات.



وتشهد تلك المعارض إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين، نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة والتي تضم (زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - دجاج بيض - ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات) وغيرها من المستلزمات.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع إدارات التموين بمتابعة المعارض والتأكد من توافر السلع، وشن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظاً على حقوق المواطنين.



وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال رصف نفق وشارع الشموت بطول ١ كيلومتر بتكلفة ٦ملايين جنيه وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق.

وشدد المحافظ على ضرورة تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية موجها بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية



جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ونجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.