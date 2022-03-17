مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل «مكتوب عليّا»

انطلق الإعلان الرسمي للمسلسل الكوميدي مكتوب عليّا للنجم أكرم حسني، استعدادًا لطرحه في موسم رمضان 2022، وكشف الإعلان عن حالة غريبة يستيقظ عليها جلال (أكرم حسني) وهي أن هناك كتابات على يده تصف أحداث يومه، ولا أحد يمكنه أن يرى تلك الكتابات غيره لينتهي الإعلان بجملة «محدش بيأخد أكتر من اللي مكتوبله».

ويكثف فريق عمل مسلسل «مكتوب عليا» التصوير خلال الأيام المقبلة للانتهاء من العمل الجديد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وفقًا للخطة المحكمة التي وضعتها الشركة المنتجة مع المخرج خالد الحلفاوي في المسلسل الذي يشارك فيه كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا.

أحداث مسلسل مكتوب عليا

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة مسلسل “مكتوب عليا” كلًا من عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي وهلا رشدي ومسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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