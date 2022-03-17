الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل «مكتوب عليّا»

مكتوب عليا
مكتوب عليا

انطلق الإعلان الرسمي للمسلسل الكوميدي مكتوب عليّا للنجم أكرم حسني، استعدادًا لطرحه في موسم رمضان 2022، وكشف الإعلان عن حالة غريبة يستيقظ عليها جلال (أكرم حسني) وهي أن هناك كتابات على يده تصف أحداث يومه، ولا أحد يمكنه أن يرى تلك الكتابات غيره لينتهي الإعلان بجملة «محدش بيأخد أكتر من اللي مكتوبله».

ويكثف فريق عمل مسلسل «مكتوب عليا» التصوير خلال الأيام المقبلة للانتهاء من العمل الجديد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وفقًا للخطة المحكمة التي وضعتها الشركة المنتجة مع المخرج خالد الحلفاوي في المسلسل الذي يشارك فيه كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا.

أحداث مسلسل مكتوب عليا 

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

أبطال مسلسل مكتوب عليا 

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة مسلسل “مكتوب عليا” كلًا من عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي وهلا رشدي ومسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

https://www.instagram.com/tv/CbNMgSNlCwe/?utm_medium=copy_link

مكتوب عليا مسلسل مكتوب عليا مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني برومو مكتوب عليا مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

للحد من الفقر وتمكين المرأة.. تفاصيل تدشين أول معمل لقياس أثر التنمية فى مصر

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

7 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 895 جنيهًا

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى