الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجناح المصري في «إكسبو دبي» يحتفي بالأطفال ذوي الهمم

إكسبو دبي
إكسبو دبي

احتفى الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020 دبي" بعدد من الأطفال ذوي الهمم من مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، لإطلاق رسالة حب وامتنان تحت شعار "من أصحاب الهمم إلى قيادة القمم".

وقدم الجناح المصري عرضا مميزا خاصا لهم لما يحويه الجناح من كنوز تاريخية، إلى جانب أبرز الرسومات الزيتية والصور الفوتوغرافية التي أبدع فيها أصحاب الهمم، والتي حكت زيارتهم إلى مصر بجانب رسمهم لقيادة البلدين، واعتزازهم بتلك العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الإماراتي والمصري، كما خص مسؤولو الجناح الأطفال بجولة فريدة من نوعها للتعرف علي الحضارة المصرية القديمة.

وأعرب الأطفال عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إهدائهم له وشاحا منقوشا ببصمات أطفال مركز راشد، وعن امتنانهم للجولة المميزة والاستقبال الحافل داخل الجناح المصري فضلا عن التعرف على أبرز المشروعات العملاقة، وعن اعتزازهم بمصر التاريخية والإمارات، ووفاء البلدين بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم.

من جانبها، أكدت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، أن هناك علاقة تاريخية بين المركز ومصر، في إطار فعاليات وأنشطة المركز المختلفة على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي تعبيرا لرسالة وفاء وعرفان وأمل من أصحاب الهمم إلى قيادة الدولتين، التي أوجدت لهؤلاء الطلبة والأطفال دورا إيجابيا، وآذانا مسموعة لهم، من أجل احتوائهم ودمجهم في المجتمع.

الإمارات إكسبو دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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