جونسون من الإمارات: استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ناتو في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالإمارات اليوم الأربعاء، في إطار جولته إلى الإمارات والسعودية التي تهدف إلى دعم الطاقة.

وأضاف جونسون "لقد تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى أمس، وبالطبع أفهم ما يقوله عن الناتو وحقيقة الموقف، وقد أوضحنا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو في أي وقت قريب".

ومضى بالقول، "الشيء الأكثر أهمية هو أن عدوان بوتين وهجماته البربرية على أوكرانيا يجب أن تتوقف، ويجب ألا يُنظر إليها على أنها قد نجحت، ولن تنجح".

وفي خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني وحظر الطيران به بعد ليلة من الإنذارات الجوية التي سمعت "في جميع أنحاء البلاد تقريبا".



وقال زيلينسكي أثناء حديثه من مكتبه: "كل صاروخ من أكثر من 800 صاروخ روسي ضرب بلدنا هو إجابة على سؤال طويل الأمد حول الناتو - ما إذا كانت أبواب الحلف مفتوحة حقا لأوكرانيا.. لو كانت مفتوحة، ولو كانت صادقة، لما اضطررنا إلى إقناع الحلف لمدة 20 يوما بإغلاق سماء أوكرانيا، والإغلاق من الموت الذي جلبته القوات الجوية الروسية. لكن.. إنهم لا يسمعون أو لا يريدون سماعنا بعد".

ووصف المادة 5 لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مبدأ الدفاع الجماعي، بأنها “ضعيفة” مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "لقد أخافت بعض دول التحالف نفسها، قائلة إنها لا تستطيع الاستجابة. أنهم لا يستطيعون الاصطدام بالصواريخ والطائرات الروسية في السماء الأوكرانية. لأن هذا، كما يقولون، سيؤدي إلى التصعيد، سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.. وماذا سيقولون إذا ذهبت روسيا إلى أبعد من ذلك في أوروبا، وهاجمت دولا أخرى؟.