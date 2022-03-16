الحماية المدنية تواصل إخماد حريق مصنع «تنر» بكرداسة (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودها لإخماد حريق شب في مصنع «تنر وبويات» في منطقة كرداسة.

حريق مصنع تنر

وانتقل خبراء المعمل الجنائي وفريق من النيابة لموقع الحريق، لمعرفة الأسباب النهائية حول الحريق، وتقدير الخسائر التي نتج عنها اندلاع النيران داخل المصنع.

حريق مصنع تنر

وتستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة اندلاع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، فيما تم التحفظ على أصحاب المصنع للقيام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحريق.

حريق مصنع تنر

حريق مصنع تنر

حريق مصنع تنر

حريق مصنع تنر

حريق مصنع تنر