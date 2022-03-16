الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تواصل إخماد حريق مصنع «تنر» بكرداسة (صور)

حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودها لإخماد حريق شب في مصنع «تنر وبويات» في منطقة كرداسة.

1
 حريق مصنع تنر

وانتقل خبراء المعمل الجنائي وفريق من النيابة لموقع الحريق، لمعرفة الأسباب النهائية حول الحريق، وتقدير الخسائر التي نتج عنها اندلاع النيران داخل المصنع.

2
 حريق مصنع تنر

وتستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة اندلاع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، فيما تم التحفظ على أصحاب المصنع للقيام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحريق.

3
 حريق مصنع تنر

حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
حريق مصنع تنر
قوات الحماية المدنية حريق مصنع منطقة كرداسة فريق من النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

«التموين»: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في 1800 منفذ بالمحافظات

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

الحكومة: بدء إصدار جنيه من «الصلب المطلي»

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

السجن 6 سنوات لطالب بتهمة هتك عرض طفلة داخل شقته في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست