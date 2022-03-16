بريطانيا: تكتيكات القوات الأوكرانية تُحبط التقدم الروسى

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الروسية تعاني من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالطرق والتضاريس في أوكرانيا.

ولفت التقييم إلى أن القوات الروسية لا تزال إلى حد كبير تستخدم شبكة الطرق الأوكرانية وتبدي ترددا في التحرك بعيدا عن الطرق، مضيفا أن قيام القوات الأوكرانية بتدمير الجسور لعب أيضا دورا في عرقلة التقدم الروسي.

وذكر أن "فشل روسيا المستمر في السيطرة على الأجواء قيّد إلى حد كبير قدرتها على الاستخدام الفعال للمناورات الجوية، مما يقلل خياراتها".

وأضاف أن "تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية تستغل ببراعة عدم قدرة روسيا على المناورة، ما يؤدي إلى إحباط التقدم الروسي وإلحاق خسائر فادحة بالقوات المهاجمة".

وفي سياق متصل، سلّطت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الضوء على تهديدات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير سفينة حربية بريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا تتزايد، حيث تزعم المخابرات الأمريكية أن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تراقب عن كثب لترى إلى أي مدى قدمت بكين الدعم الاقتصادي أو المادي لروسيا، وستفرض عواقب إذا حدث ذلك.

وأضافجيك سوليفان: "نتواصل بشكل مباشر، وبشكل خاص مع بكين وستكون هناك عواقب بالتأكيد لجهود التهرب من العقوبات واسعة النطاق أو دعم روسيا، ولن نسمح لذلك بالمضي قدمًا أو السماح بخلق شريان للحياة لروسيا للإفلات من هذه العقوبات الاقتصادية من قبل أي بلد وفي أي مكان في العالم".

ومع مواصلة قوات روسيا قصف المدن الكبرى في أوكرانيا مع اقتراب الغزو من ثلاثة أسابيع، زادت الحرب من التوترات بين روسيا والمملكة المتحدة، لكن موسكو ولندن كانتا على خلاف منذ سنوات، وفق الصحيفة البريطانية.

وكشفت "ديلي إكسبريس" أنه في يونيو 2021، حذر فلاديمير بوتين المملكة المتحدة من أن قواته قد تغرق سفنا بريطانية، مشيرًا إلى أن روسيا كان من الممكن أن تغرق سفينة حربية بريطانية اتهمتها بالدخول بشكل غير قانوني إلى مياهها الإقليمية قبالة جزيرة القرم.