أوبك: ارتفاع أسعار النفط بقوة فى فبراير بسبب الصراع بأوكرانيا وتبدد مخاوف «كورونا»

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بقوة في فبراير الماضي متأثرة بأساسيات سوق الخام والطلب القوي وتبدد المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد والصراع الجيوسياسي في أوكرانيا.

وأضافت الأمانة العامة للمنظمة، في تقريرها الدوري، أن سعر سلة (أوبك) المرجعية ارتفع بمقدار 8.81 دولار أو 10.3 في المئة ليستقر عند 94.22 دولا للبرميل.

كما ارتفع خام برنت القياسي بمقدار 8.53 دولار أو 10.0 في المئة إلى 94.10 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بمقدار 8.65 دولار أو 10.4 في المئة ليصل إلى 91.63 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر في الأنشطة الاقتصادية في عام 2022 دون تحديد نظرًا لتعقيد الموقف وسرعة التطورات وسيولة السوق وغياب بيانات دقيقة لفهم العواقب بعيدة المدى للصراع في أوكرانيا.

وأضاف التقرير إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 لا تزال قيد التقييم عند 4.2 في المئة، وستتم مراجعتها وتعديلها متى اتضحت الرؤية على المدى البعيد.

وتوقع التقرير أن يظل نمو الطلب العالمي على النفط عام 2022 عند 4.2 مليون برميل في اليوم مع إمكانية تعديلها في الأسابيع المقبلة عندما يتضح التأثير بعيد المدى للاضطرابات الجيوسياسية.

كما أشار التقرير إلى أن توقعات إمدادات النفط من خارج (أوبك) لعام 2022 لا تزال عند 3.0 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي، وهذه التوقعات قيد التقييم وستتم مراجعتها وتعديلها في الأسابيع القادمة إذا لزم الأمر.

وخلُصت منظمة (أوبك)، في تقريرها، إلى القول إن الطلب على نفطها في 2022 تم تعديله بمقدار مئة ألف برميل في اليوم مقارنة بتقييم الشهر السابق ليستقر عند 29.0 مليون برميل في اليوم وهو أعلى بحوالي 1.0 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2021.