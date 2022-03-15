تأجيل محاكمة 6 متهمين باختلاس 800 ألف جنيه من جمعية زراعية بالغربية

قررت محكمة الجنايات بطنطا بمحافظة الغربية برئاسة المستشار مصطفى محمد اليوم تأجيل جلسة محاكمة 6 متهمين باختلاس 800 ألف جنيه قيمة أسمدة وتقاوي من إحدى الجمعيات الزراعية بإحدى قرى مركز كفر الزيات للنطق بالحكم في جلسة 13 أبريل القادم.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود في القضية ومجري التحريات بها وكذلك مرافعة دفاع المتهمين الستة في القضية وكذلك ممثل النيابة على مدار عدة جلسات

وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة قرر إحالة 6 متهمين بإحدى الجمعيات الزراعية بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية الي محكمة الجنايات بصفتهم موظفين عامين وهم “ع م” 56 عامًا، فني هندسي بالإدارة الزراعية بكفرالزيات وامين مخازن الجمعية بكفرالزيات و “س ع” 48 سنة كاتب بالتعاون الزراعي ومفتش الجمعية الزراعية بكفر الزيات و"ع م" 48 سنة عضو مجلس إدارة جمعية زراعية وأمين الخزينة و"ا. ا"59 سنة كاتب بالجمعية الزراعية وعضو مجلس إدارة الجمعية و"س ا" 54 سنة كاتب بالجمعية الزراعية بالقرية التي شهدت الواقعة و “ا د” 58 سنة رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية.

واتهمتهم باختلاس أموال وجدت في حيازتهم بسبب وظائفهم بأن اختلسوا الأسمدة والتقاوي الزراعية الخاصة بالجمعية والتي قدرت بـ 879 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم لصرفها الي المزارعين التابعين للجمعية الزراعية جهة عملهم طبقا لنظام الصرف المقرر وتوريد قيمتها لخزينة تلك الجهة الا انهم اختلسوا لأنفسهم، وتقرر إحالة القضية الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.