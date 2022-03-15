الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ محافظة بنى سويف بالعيد القومى

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شعب محافظة بني سويف، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يأتي إحياء لمشاركة أبنائها الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني.

وجاءت التهنئة كالتالي: إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تهنئ جموع شعب المحافظة بهذه الذكرى الطيبة، فإنها تؤكد ضرورة استلهام روح الأجداد في بناء ونهضة وتقدم الوطن الأكبر، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها متواجدة في كل محافظات الجمهورية، بين الناس، للوقوف على اهتماماتهم ومشاركتهم همومهم والعمل على النهوض بالدولة المصرية، وهي عملية تبدأ من كل قرية ونجع وشارع وحارة في مصر.

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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