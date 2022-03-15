«والدي رفض دخولي الفن».. أبرز تصريحات كريم محمود عبدالعزيز في صاحبة السعادة

استضافت إسعاد يونس مقدمة برنامج “صاحبة السعادة” الفنان كريم محمود عبدالعزيز، مساء أمس، حيث صرح خلال اللقاء بالعديد من التصريحات عن حياته الفنية والشخصية.

وتقدم "الدستور" من خلال السطور التالية أبرز تصريحات كريم محمود عبدالعزيز في حواره:

والدي رفض دخولي الفن:

قال الفنان كريم محمود عبد العزيز، إن في بدايته بعالم الفن كان والده الفنان محمود عبد العزيز رافضا دخوله عالم التمثيل، بالرغم من حرصه على اصطحابه معه أثناء تصويره أعماله الفنية، وداخل المسرح.

وتابع كريم محمود عبد العزيز، إنه عرض عليه عمل مع الفنانة دلال عبد العزيز، وكان في غاية التوتر والخوف، لافتا إلى أن بعد هذه التجربة شعر نفسه ممثل فاشل ورفض الموضوع، أنه عرض عليه أعمال أخرى ولكن والده رفض لأنه كان بالثانوية العامة.

وقال كريم محمود عبدالعزيز إن فيلم موسى أسعده عمله والنجاح الذي حققه، وأن الفكرة في سعادته به أن الفيلم جاء بعد أن قدم أدوارا مختلفة وكان يبحث عن شيء مختلف، وعلق "بعد أن قرأت أوراق فيلم موسى شعرت بالفرحة بالعمل الرائع وفي التصوير كنت مرتاح نفسيا"، ووصف لحظات التصوير بغاية في الروعة.

تفاجأ بتريند مسلسل الاختيار:

أكد كريم محمود عبد العزيز أنه لم يتوقع الضجة التي حدثت عليه بعد الحلقة التي ظهر فيها خلال مسلسل الاختيار، حيث أنه لاقى العديد من ردود الأفعال والاتصالات من اصدقائه بعد تأثيره بالمصريين بدوره بالمسلسل.

مقالب وخدع:

صرح كريم بأن والده الفنان محمود عبد العزيز كان يقوم بعمل مقالب بمنزلهم، حيث أنه جاء مرة منزلهم الساعة 2 ليلا بملابس ملثمة وبندقية كان يصور دور بهم، وعلق: "أبويا كان بيعمل فينا مقالب في البيت، وأنا مع بناتي أي حاجة عايزينها جاي معاهم بيها"، وأكد أنه كان يتمنى أن يظل طفل وبجانبه والده.