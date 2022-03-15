بمليون جنيه.. مسجلان خطر يروجان 165 طربة حشيش بالمنيا

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجلين خطر يروجان المواد المخدرة بقيمة مليون و200 ألف جنيه في المنيا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرتى مركزي شرطة "العدوة- مغاغة" بمحافظة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالي، ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة العدوة وبحوزته « 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول».

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته «15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون ومائتي ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.