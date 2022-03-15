الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب استغاثتها بهم.. الأجهزة الأمنية تنقل سيدة مسنة لمستشفى فى القاهرة

نقل سيدة مسنة لمستشفى
نقل سيدة مسنة لمستشفى في القاهرة

استجابت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشكل فوري وسريع لاستغاثة مواطنة مسنة، وتوجهت لمنزلها وتقدم المساعدة والرعاية اللازمة لها.

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين  يطلب مساعدة والدته، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، لنقلها من مسكنها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، و تمت مساعدتها ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.
 وتقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته لمساعدة والدته المسنة.

قسم شرطة وزارة الداخلية مستشفيات مديرية امن القاهرة اجهزة الامن الأجهزة الأمنية امن القاهرة

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