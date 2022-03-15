الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفرض عقوبات فردية على 17 مواطنا روسيا من بينهم نواب فى مجلس الدوما

اليابان
اليابان

فرضت اليابان  اليوم الثلاثاء وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، ونقلته وكالة نوفوستي الروسية، عقوبات فردية على 17 مواطنا روسيا بمن فيهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف وعدد من نواب مجلس الدوما الروسي ورجال الأعمال.

 

 وقال البيان:  “العقوبات الجديدة، التي تفرضها طوكيو على خلفية الأحداث في أوكرانيا، تقضي بتجميد الحسابات في اليابان في حال العثور عليها وكذلك حظر تحويل الأموال بالنسبة للأشخاص المشمولين بهذه العقوبات”.

 

وتشمل العقوبات الجديدة  وفقا لبيان الخارجية اليابانية كلا من رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نائب مجلس الدوما الروسي غينادي زيوغانوف ونواب مجلس الدوما يوري أفونين ويفغيني بيسونوف وليونيد كلاشنيكوف وفلاديمير كاشين ونيكولاي كولوميتسيف ، فضلا عن  رئيس مجلس المدراء لمجموعة شركات "رينوفا"، فيكتور فيكسيلبيرغ وأقرباء رجل الأعمال يوري كوفالتشوك وخاصة كيريل كوفالتشوك وبوريس كوفالتشوك وكيرا كوفالتشوك وستيبان كوفالتشوك وتاتيانا كوفالتشوك.

 

يأتي هذا فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.

 

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": سنتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد القوة الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين".

 

وأضاف: "نرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة".

 

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،  إنهم مستمرون بالتعاون الحثيث مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أرضهم.

 

وقال البيت الأبيض: "هناك بحث إمكانية سفر الرئيس بايدن لأوروبا لمناقشة ملفي روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء لكن لا تأكيد بعد"، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز.

 

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولى، أن حرب أوكرانيا قد تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف فورى للأعمال القتالية فى أوكرانيا.

 

وفى وقت سابق من اليوم، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى ذات التعداد السكاني الكبير".

وزارة الخارجية اليابانية إسقاط عقوبات تطبيق عقوبات روسيا لغزو الروسي لأوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 15 مارس 2022

الدفاع الأوكرانية تنشر مقطع فيديو للأعمال القتالية فى مدينة ماريوبول

محاكمة بديع ومحمود عزت وآخرين فى أحداث المنصة.. اليوم

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

اليوم.. الحكم على متهم فى قضية «محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر»

اليوم.. محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكك حديد مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال