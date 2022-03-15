اليابان تفرض عقوبات فردية على 17 مواطنا روسيا من بينهم نواب فى مجلس الدوما

فرضت اليابان اليوم الثلاثاء وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، ونقلته وكالة نوفوستي الروسية، عقوبات فردية على 17 مواطنا روسيا بمن فيهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف وعدد من نواب مجلس الدوما الروسي ورجال الأعمال.

وقال البيان: “العقوبات الجديدة، التي تفرضها طوكيو على خلفية الأحداث في أوكرانيا، تقضي بتجميد الحسابات في اليابان في حال العثور عليها وكذلك حظر تحويل الأموال بالنسبة للأشخاص المشمولين بهذه العقوبات”.

وتشمل العقوبات الجديدة وفقا لبيان الخارجية اليابانية كلا من رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نائب مجلس الدوما الروسي غينادي زيوغانوف ونواب مجلس الدوما يوري أفونين ويفغيني بيسونوف وليونيد كلاشنيكوف وفلاديمير كاشين ونيكولاي كولوميتسيف ، فضلا عن رئيس مجلس المدراء لمجموعة شركات "رينوفا"، فيكتور فيكسيلبيرغ وأقرباء رجل الأعمال يوري كوفالتشوك وخاصة كيريل كوفالتشوك وبوريس كوفالتشوك وكيرا كوفالتشوك وستيبان كوفالتشوك وتاتيانا كوفالتشوك.

يأتي هذا فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والموارد المالية والغذاء، وفتح باب اللجوء أمام الأوكرانيين.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": سنتأكد من أن أوكرانيا لديها أسلحة دفاعية ضد القوة الروسية الغازية، وسنرسل الأموال والأغذية والمساعدات لإنقاذ حياة الأوكرانيين".

وأضاف: "نرحب باللاجئين الأوكرانيين بأذرع مفتوحة".

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم مستمرون بالتعاون الحثيث مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لضمان تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أرضهم.

وقال البيت الأبيض: "هناك بحث إمكانية سفر الرئيس بايدن لأوروبا لمناقشة ملفي روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء لكن لا تأكيد بعد"، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولى، أن حرب أوكرانيا قد تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف فورى للأعمال القتالية فى أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى ذات التعداد السكاني الكبير".