الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الأرجنتينية تعلن عن تعليق صادرات الصويا فى ظل ارتفاع الأسعار

صادرات الصويا
صادرات الصويا

أعلنت الحكومة الأرجنتينية  وقف صادرات دقيق وزيت الصويا وسط شائعات بأنها تخطط لزيادة الضرائب بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.


ورجّح أحد الخبراء لوكالة"  فرانس برس" الفرنسية ،  أن تجميد الصادرات هدفه منع الشركات من تسجيل صادرات مستقبلية قبل أن تدخل الزيادة الضريبية حيز التنفيذ.


الأرجنتين أكبر مصدر في العالم لدقيق وزيت الصويا. وشكلت منتجات فول الصويا 30 في المئة من صادرات البلد الأميركي اللاتيني عام 2021، ودرت على الدولة تسعة مليارات دولار.


وقال وكيل وزارة الزراعة للأسواق الزراعية في بيان إنه تم تعليق هذه الصادرات "حتى إشعار آخر".
مثّل دقيق الصويا أكبر صادرات الأرجنتين عام 2021 (14,2 في المئة) وزيت الصويا ثالث أكبر صادراتها (6,9 بالمئة).
وتقول مصادر من القطاع إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة رسوم التصدير على هذين المنتجين من 31 إلى 33 في المئة.
قد يوفر ذلك 450 مليون دولار للحكومة التي تحتاج إلى كل الأموال التي يمكنها الحصول عليها لسداد ديون البلد تجاه صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.
وقال المحلل دانتي رومانو لفرانس برس "تم تعليق الصادرات لمنع الشركات من تسجيل (مبيعات) قبل تعديل الضريبة".
و أضاف "لكن ينتظر أن يستمر لفترة قصيرة ومن غير المتوقع أن يؤثر على السوق الدولية".
يأتي القرار مع ارتفاع تكلفة المواد الأولية في أنحاء العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضتها العديد من الدول الغربية على روسيا.
و هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في الأرجنتين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في بلد يسجل أصلا أحد أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 50 في المئة عام 2021).

الارجنتين أسعار ارتفاع ارتفاع الأسعار الأسعار صادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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