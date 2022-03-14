«القاتل الصامت».. كيفية اكتشاف أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون؟

حالة من الطقس البارد تتعرض له البلاد، فعندما يكون الطقس في الخارج غير مستقر، غالبًا ما نغلق نوافذنا بإحكام ونرفع درجة الحرارة من خلال الدفايات، ولكن الأفران والمواقد والمولدات التي نستخدمها للحفاظ على درجة الحرارة تأتي أيضًا مع خطر خفي يسمى بـ" التسمم بأول أكسيد الكربون".

أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة، لذلك يصعب علينا اكتشافه بأنفسنا باستخدام حواسنا الخمس، ولكن عندما يستنشق الشخص هذه الأدخنة في منطقة سيئة التهوية، فقد تكون النتيجة قاتلة، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع " health talk" الطبي.

وأكد الباحثون، أن كل عام، يموت ما لا يقل عن 430 شخصًا في الولايات المتحدة بسبب التسمم العرضي بأول أكسيد الكربون، وغالبًا ما يقع اللوم على أحداث الطقس الكبيرة، مثل العواصف الثلجية والأعاصير الرعدية الشديدة.

أين يوجد أول أكسيد الكربون؟

يتم إنتاج أول أكسيد الكربون من خلال بعض الطرق الأكثر شيوعًا للحصول على الحرارة، حيث يقول الأطباء أنه عندما يتم حرق أنواع معينة من الوقود - مثل الفحم أو الخشب أو البنزين أو الكيروسين - يمكن إطلاق أول أكسيد الكربون كمنتج ثانوي للاحتراق غير الكامل، فقد يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما يتنفس شخص ما هذه الأدخنة في منطقة سيئة التهوية.

وأكد الأطباء، أنه عادةً ما تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى أنسجتك، ولكن عندما تتعرض للتسمم بأول أكسيد الكربون ، فإن خلايا الدم تصبح مشبعة بأول أكسيد الكربون، وبالتالي تحرم الجسم من الأكسجين الذي يحتاجه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة في العديد من الأعضاء بما في ذلك الدماغ والقلب.

كيفية اكتشاف أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون؟

أوضح الأطباء، إن أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون يمكن أن تظهر في غضون ساعات قليلةن فكلما طالت مدة استنشاق الشخص للغاز كانت الآثار أسوأ.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للتسمم بأول أكسيد الكربون صداع خفيف ودوار وضعف وغثيان وإرهاق، ومع التعرض الشديد، ستكون الأعراض أكثر حدة ويمكن أن تشمل القيء والارتباك وضيق التنفس وألم الصدر وفقدان الوعي وحتى الموت.