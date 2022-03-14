الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء فعاليات مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمشاركة 6 طلاب من بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 6 طلاب من بورسعيد كونهم الأول والثانى بكل مستوى قد تقدموا اليوم لإجراء التصفيات النهائية للمسابقة الوزارية القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، في يومها الأخير بمركز التطوير التكنولوجي.

وقال وكيل الوزارة، إن التصفيات النهائية لهذه المسابقة قد أجريت عبر برنامج "زووم"، حرصا على الصحة العامة للطلاب المشتركين ومشرفيهم على أن يتم إبلاغ الموجهين العموم بالنتائج النهائية إلكترونيا.

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وأشار «حسن»، إلى أن الطلاب المشتركين فى التصفيات النهائية بالمستوى الأول حفظة القرآن الكريم كاملا من بورسعيد، هم: «منى محمد عبد الحليم بمدرسة القابوطي الإعدادية للبنات وآلاء عبده عبد الرحمن بمدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية للبنات».

وأضاف وكيل الوزارة، أن الطلاب المشتركين فى تصفيات المستوى الثاني حفظة 20 جزءا من القرآن الكريم هم: «إبراهيم محمود بعيلة بمدرسة أم خلف الأساسية وعبد الله حسن محمد بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية»، موضحًا أن الطلاب المشتركين فى تصفيات المستوى الثالث حفظة 10 أجزاء من القرآن الكريم هم محمود محمد وهبة بمدرسة أم خلف الأساسية ومريم محمد جمال مدرسة هدى شعراوى الإعدادية للبنات.

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جدير بالذكر أن هذه المسابقة قد انطلقت يوم 27 فبراير الماضى، وأجراها حسن عبدالرازق موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية والطاقم التوجيهي المساعد له، تحت إشراف حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وفريق العمل المعاون له، ودعمتها تكنولوجيا الدكتورة نجلاء شطا مدير مركز التطوير التكنولوجي.

وفي شأن آخر استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم فضيلة الشيخ جمال فتحى عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد والدكتور مسعد يوسف فتحى ‏مدير الدعوة، بحضور أحمد والى وكيل المديرية وذلك بمكتبه بديوان المديرية.‏

الصحة مستوى اللغة العربية مدرسة الإسلام الدين

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