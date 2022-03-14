الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفضت أمه منحه مالاً لشراء مخدرات فذبحها

حبس
حبس

أقرعاطل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة السلام بقتل والدته لرفضها إعطائه مبلغا ماليا لشراء المخدرات، حيث أكد أنه اعتاد التشاجر معها بسبب رفضها إعطائه المال لتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح المتهم أنه لم يكن يقصد قتل والدته، مضيفا أنه يوم الواقعة ذهب إليها ليطلب منها مبلغا ماليا كالعادة ليشتري بها مواد مخدرة.

وأوضح أنها رفضت إعطائه المال فأخرج سلاحا أبيض كان بحوزته وحاول تهديدها، الا أنها حاولت الاستغاثة بالجيران، فوضع السلاح على رقبتها، ولم يشعر بنفسه إلا بعد سقوطها على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة في الحال.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها يدعى "بكار.م" عاطل، بسبب رفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عاطل أقر تحقيقات النيابة السلام

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وائل لطفي

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