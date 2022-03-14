المشدد 6 سنوات لمقاول وخفير خصوصى لحيازتهما 30 طربة حشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشرة، حضوريا بمعاقبة مقاول وخفير خاص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والمصادرة والمصاريف، وبراءة المتهم الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 7943 لعام 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، القبض على كل من "عاطف أ س"27 عاما مقاول مقيم السلام، و"فرج الله ر م"، 42 عاما، خفير خصوصي مقيم السلام القاهرة، و"أحمد ن ي"، 31 عاما، سائق مقيم النزهة القاهرة، وذلك بناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة، أثناء استقلالهما سيارة بنطاق مدينة العاشر من رمضان وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش 3 طرب بقصد الاتجار والتربح.