محافظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم والحالات الأولى بالرعاية

سلم اليوم الاثنين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية (55) كرسي كهربائي متحرك لذوي الهمم وسط أجواء تسودها الفرحة والزغاريد وذلك بالتنسيق والتعاون مع رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح ( جمعية قضاء الحاجات ) والدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، كما قدم المحافظ مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية و الحفة فايبر وبلغ قيمة ما تم تسليمه في لقاء اليوم ما يزيد مليون جنيه ، وذلك تماشياً مع مبدأ التكافل الإجتماعي وتقديم يد العون للحالات المستحقة ، حضر اللقاء الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى للمحافظة ، ووكلاء وزارات التموين والقوى العاملة والصحة .



في مستهل اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه علي عقد تلك اللقاءات بصفة دورية ومستمرة مع الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم وتكليف مديري المديريات الخدمية بالتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي ، مشيراً إلي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة بعد فحصها من قبل لجنة المساعدات وإستيفاء كافة المستندات لتحديد مدى استحقاقها .



وحرص محافظ المنوفية علي الإستماع لكل حالة علي حده للإطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية ، وكلف وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق مع مدير التأمين الصحي بتقديم كافة الخدمات والفحوصات الطبية اللازمة وخاصةً للحالات التي تحتاج الي تدخلات جراحية عاجلة ، موجهاً ببحث إمكانية صرف علاج علي نفقة الدولة لحالتين أحدهم من ناحية البتانون والأخر من مركز تلا نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة ، فيما وجه المحافظ بسرعة توقيع الكشف الطبي لحالة تعاني من مرض ضمور بالعضلات وتوفير سرير له بمستشفى تابعة للتأمين الصحي مؤكداً بأنه سيتابع حالته الصحية ، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتحويل 3 حالات لمستشفى المخ والأعصاب والصحة النفسية لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لهم ، وتحويل حالة أخر من مركز الشهداء إلى مستشفى الجامعة لفحص حالته الصحية وإجراء الأشعة الطبية اللازمة له .



وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية ببحث حالة مواطنتان من مركزي تلا والباجور لامكانية صرف معاش تكافل وكرامة لضمان حياة كريمة لهم ، فضلاً عن بحث حالة مواطنة من ناحية الشهداء لصرف جهاز تعويضي يُمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي ، كما وجه وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الحالات الإنسانية تتناسب مع ظروفهم الصحية ، وبحث حالة من ناحية ميت بره بقويسنا تعول 3 أبناء من ذوي الهمم لإمكانية إستخراج بطاقة خدمات متكاملة لها وتوفير كشك كمصدر رزق ثابت لها ، وفى نهاية اللقاء أكد المحافظ أن مكتبه مفتوح دائماً لاستقبال جميع المواطنين.



يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والجهود التي يقوم بها محافظ المنوفية حرصاً منه واهتمامه بكافة الفئات المستحقة من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.