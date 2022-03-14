ضبط زيتون منتهى الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع مباحث التموين؛ لمواجهة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1400 كيلو طماطم منتهية الصلاحية داخل إحدى ثلاجات الأغذية غير المرخصة بوادي النطرون.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 65 طن زيتون مخلل داخل مصنع لإنتاج وتصنيع الزيتون مجهول المصدر وتظهر عليه علامات تلف، كما أسفرت الحملات أيضًا عن ضبط 30 ألف عبوة مقرمشات وحلويات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمصانع غير المرخصة، وذلك لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.