موقع سياحى كندى يحتفى بمدينة هيراكليون فى الإسكندرية

أِشاد موقع “ذا ترافل” السياحي الكندي بمدينة هيراكليون الغارقة في مدينة الإسكندرية "أتلانتس مصر" واصفة اكتشاف المدينة بأنه أحد أعظم الاكتشافات الأثرية تحت الماء لاسيما وقد كانت هيراكليون أعظم ميناء تجاري في مصر.



وتابع الموقع: مازالت الحفريات مستمرة في هيراكليون، وكل عام هناك المزيد والمزيد من الاكتشافات لهذه المدينة القديمة التي ضاعت تحت الأمواج لأكثر من ألف عام ففي السابق ، كانت بالكاد أكثر من مجرد أسطورة ظهرت فقط في عدد قليل من النصوص القديمة النادرة التي لم يهتم معظم المؤرخين بها كثيرًا.

وأضاف: بالطبع، لم تكن المدينة مبنية في الأصل تحت الماء ولكن قديما تم بناء المدينة على بعض الجزر المجاورة في دلتا النيل و كان هناك عدد من الموانئ والقنوات وكانت هيراكليون أحد الموانئ التجارية لمصر القديمة - بل إنها كانت الميناء التجاري الرئيسي في مصر.

وأضاف الموقع : أن المدينة الغارقة ربما تعود لما قبل القرن الثاني عشر قبل الميلاد وذكرها بعض المؤرخين اليونانيين القدماء ومنهم هيرودوت وسترابو وديودوروس، حتى أن هيرودوت يدعي أن باريس وهيلين طروادة زارت المدينة قبل اندلاع حرب طروادة (لجأوا إلى هناك لكن المدينة رفضتهم).

وتابع الموقع كانت المدينة أيضًا موطنًا للمعابد، بما في ذلك المعبد الكبير لخنسو بن آمون (على الرغم من أن عبادة آمون أصبحت لاحقًا أكثر أهمية) كان هناك أيضًا معبد آمون في وسط المدينة مع مرور الوقت، حلت مدينة الإسكندرية التي تأسست حديثًا محل ثونيس كميناء مصري رئيسي في القرن الثاني قبل الميلاد.

وأضاف ذا ترافل: مع مرور الوقت ، استسلمت الجزيرة لعوامل الطبيعة وانهارت التربة وتعرضت لمجموعة من الزلازل وارتفاع مستوى سطح البحر وانهار المبنى وسقط تحت الماء.

ويقدر غرق المدينة من نهاية القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثامن الميلادي، وبحلول وقت وصول العرب في نهاية القرن الثامن الميلادي ، كانت قد اختفت تمامًا تحت الأمواج.

وأضاف: هذه المدينة القديمة التي غمرتها المياه تقع الآن على بعد 2.5 كيلومتر من الساحل و 1.6 ميلاً من الشاطيء وتحت عمق 30 قدمًا أو 9.1 مترًا من المياه في من مدينة الإسكندرية.

الاكتشاف والتنقيب

تم اكتشاف أنقاض المدينة لأول مرة في عام 1933 عندما رأى قائد القوات الجوية الملكية الأطلال أثناء تحليقها فوق الخليج وبدأ استكشاف الآثار عام 1999 من قبل عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو. تم الكشف عن العديد من الاكتشافات من تاريخ المدينة القديم - بما في ذلك تماثيل الإله سيرابيس والملكة Arsione II.

وتظهر شاهدة تم العثور عليها من الموقع أن المدينة كانت معروفة بأسمائها اليونانية والمصرية وفي العامين الماضيين، تم اكتشاف المزيد من المعابد ، وسلال من الخيزران مع ثمار شجرة النخيل وتماثيل للإله أوزوريس ، وأرائك خشبية ، وتمائم ذهبية ، وسفينة قادس بطليموس ، واكتشافات أخرى وتستمر أعمال التنقيب في الموقع تحت الماء اليوم.

لا يزال هناك معظم المدينة التي يجب استكشافها ، في عام 2010 تم اكتشاف نوع من الزورق النهري النيلي القديم ، في عام 2019 تم العثور على معبد يوناني صغير مع سفن كنوز وعملات برونزية من عهد بطليموس الثاني.