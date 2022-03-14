قديروف للاستخبارات الأوكرانية: أنا فى غوستوميل بضواحى كييف

علّق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل، مشيرا إلى أن المستشارين الأجانب يدربون الأوكرانيين بطرق عفا عليها الزمن.

وقال قديروف عبر "تيليجرام" تعليقا على فيديو ظهر فيه في أوكرانيا شككت فيه استخبارات كييف: "ذكاؤكم ضعيف.. في الفيديو نحن في غوستوميل لإي ضواحي كييف، وفي ذلك اليوم كنا على بعد حوالي 20 كيلومترا منكم، أيها النازيون في كييف، لقد اقتربنا منكم.. خمّنوا إلى أي مدى اقتربنا؟".

وأضاف أن "إدارة أمن الدولة الأوكرانية لا تعرف كيف تعمل، حيث أن المدربين والمستشارين العسكريين الأجانب يدربونها وفق أساليب عفا عليها الزمان".

وتابع: "سوف نظهر لكم من الناحية العملية أن التدريبات الروسية تعلم أساليب الحرب بشكل أفضل من المدرسة الأجنبية وتوصيات المستشارين الأجانب".

وسألهم: "أو ربما نحن في كييف وننتظر صدور أوامر قيادتنا؟".

و علي صعيد آخر ، دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القوات الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، إلى إطلاق حرب مشتركة على النازيين الجدد والزمر المتطرفة في أوكرانيا.

وقال قديروف في تصريح على قناته عبر "تيليجرام": "أناشد مرة أخرى القوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني وأقترح بدء القتال جنبا إلى جتب ضد (جماعة ستيبان) بانديرا والشياطين وقطاع الطرق الآخرين" في أوكرانيا.

وتوجه إلى عناصر الجيش الأوكراني قائلا: "ما عليك سوى إلقاء سلاحك والوقوف إلى جانب الجيش الروسي. نحن نضمن أنه في هذه الحالة لن يتم المساس بأي عسكري أوكراني، وسيتمكن الجيش الأوكراني من الاستمرار في الخدمة لصالح دولته وشعبه".

وأضاف: "لا نريد خسائر بين صفوف الجيش الأوكراني نريد القضاء على الشياطين وقطاع الطرق الذين يسعون وراء أهدافهم الشخصية والأنانية الإجرامية في أوكرانيا".

وختم قوله: "أدعو مرة أخرى للوقوف جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي".