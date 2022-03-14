الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا.. اليوم

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

 أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف يوم غد الموافق 14 من مارس الجارى.

وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن بيسكوف رد على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن قائلا: "لا، المفاوضات مقررة غدا".

وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تثمر عن نتائج، فيما أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، وأشارا إلى تحقيق بعض التقدم في على صعيد فتح الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها الاثنين الماضي.

وعلى صعيد آخر، قالت روسيا إنها لا تستطيع الوصول إلى احتياطيات مالية قيمتها 300 مليار دولار ، جراء العقوبات الغربية.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لمحطة التليفزيون الروسية الحكومية "روسيا1-" إن "هذا حوالي نصف الاحتياطات التي لدينا". وقال إن "إجمالي ما لدينا من احتياطيات يبلغ حوالي 640 مليار دولار. ولا نستطيع حاليا استخدام نحو 300 مليار دولار من هذه الاحتياطيات".

وأوضح الوزير أنه بسبب تجميد الأموال من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تتعرض روسيا لمشاكل في الوفاء بالتزامات معينة وسداد بعض الديون.

وقال سيلوانوف إن بعض الاحتياطيات من الذهب وعملات الصرف الأجنبي باليوان الصيني، وأن الغرب يمارس ضغوطا على بكين لتقييد التجارة مع موسكو.

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