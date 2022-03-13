برلماني يطالب بالتعاون بين المجتمع المدني والوزارات لمواجهة الزيادة السكانية

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة التضامن بمجلس النواب مهتمة بالقضية السكانية لاسيما دور المجتمع المدنى فيها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أطلق عام 2022 عاما للمجتمع المدنى فى مصر، لذلك لابد أن ننظر إلى الدور الكبير الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى والنظر إلى تعاون الوزارات مع المجتمع المدنى بشأن تقليل الزيادة السكانية.

وطالب «فتحي» خلال كلمة له فى الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية، بضرورة التعاون والترابط بين مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات ومؤسسات الدولة لحل أزمة الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات مجتمع مدنى تعمل فى ملف تنمية الأسرة وتوعية الشباب.

من جانبها، قالت نجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إن المجتمع المدنى يعمل منذ عقود طويلة على مشكلة الزيادة السكانية سواء من خلال التوعية والعديد من البرامج، موضحة أننا بحاجة إلى إطار تشريعى يجرم زواج القاصرات والابتزاز الإلكترونى والعنف الأسرى ويخدم على إطار العمل المجتمعى، موضحة أننا بحاجة إلى حالة تكاملية ما بين الموارد الموجودة والسياسات والتشريعات والمجتمع المدنى.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والأستاذة نجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.