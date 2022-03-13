الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين.. «النبراوي»: أعد الجميع بالسعي نحو تنفيذ أهدافنا

طارق النبراوي
طارق النبراوي

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانًا عقب إعلان فوزه رسميًا بمنصب نقيب المهندسين.

وقال «النبراوي»: «أتقدم بعميق شكرى إلى زملائي مهندسي مصر الذين شرفونى بهذا التكليف وأعد الجميع وخاصة شبابنا الواعد الذى أثبت وعيه ولم يهتز أمام كل محاولات الترهيب والترغيب، كما أعد الجميع بالعمل والسعي الدءوب نحو تنفيذ أهدافنا التي وعدنا بها في برنامجنا، ومعنا كل زملائنا الذين ترشحوا ولم يوفقوا، حيث سيكونون معنا في تنفيذ برامجهم».

وأضاف: «نحن نبدأ مرحلة جديدة في النقابة قائمة على الشفافية ووحدة المهندسين من أجل نقابة قوية، مدافعة عن حقوق أبنائها».

أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، نتيجة انتخابات جولة الإعادة على منصب النقيب العام، والتي تمت الجمعة الماضية، بين هاني ضاحي وطارق النبراوي.

وجاءت النتيجة النهائية كالتالي:

عدد المشاركين: 18888 ناخبًا
الأصوات الصحيحة: 18137 صوتًا
الباطلة: 751 صوتًا
هاني ضاحي حصل على 8022 صوتًا
وحصل طارق النبراوي على 10115 صوتًا

وأعلنت اللجنة المشرفة عن فوز«النبراوي» بمنصب نقيب المهندسين لأربعة سنوات قادمة، مضيفة: «نبارك للمهندس طارق على فوزه ونشكر هاني ضاحي على فترته».


وثمنت اللجنة مشاركة للسيدات بشكل قوي في الانتخابات، وفوز بعضهن ببعض المقاعد، في انتخابات حرة: «حدثت بعض التجاوزات البسيطة ولكن حرصنا بشكل كامل على النزاهة».

الانتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي

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