الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الدقهلية» يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لحملة شلل الأطفال المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين ،وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اجتماعا مع وكلاء الوقائي  ومسئولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات  بالإدارات الصحية ، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقبلة، والمزمع انعقادها في 27 مارس الجاري وتستمر لمدة 4 أيام بالمحافظة بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية و الدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي. 

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  وناقش وكيل الوزارة خطة العمل والتعليمات الخاصة بالحملة وتحديث خطة ادارة الطعوم وخطة الاشراف والسيارات، وأشار ان المستهدف تطعيم حوالي مليون طفل من المصريين وغير المصريين عن طريق الفرق الثابتة والفرق المتحركة من شقة الى شقة بالريف والحضر.

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وأكد  "مكين"،  على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة،

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و أوضح أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ومن شقة لشقة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الدقهلية.

شريف مكين وكيل وزارة الدقهلية اجتماع التطعيمات

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