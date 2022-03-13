الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تحذر: الزيادة السكانية خطر يهدد الأمن القومي

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

حذرت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من خطورة الارتفاع الجنوني في مؤشرات النمو السكاني السنوي لأنه يلتهم كل ثمار التنمية أو المجهود الذي تبذله الدولة في مجالات التنمية والاستثمار، حيث تكمن الأزمة مع النمو السكاني ليس فقط افتراسه لثمار النمو فحسب، بل أيضاً في إجهاض كافة مظاهر التطور بمجالات الصحة والاقتصاد والتعليم والصحة والغذاء.

وأضافت عبد العظيم في بيان لها اليوم، أنه يضاف إلى جانب كل هذه المظاهر السلبية للزيادة السكانية تآكل الأراضى الزراعية ومصادر المياه المحدودة التي بدأت تتقلص خلال السنوات الماضية وتقع هذه الأراضى التى تشكل فقط 5 % من مساحة البلاد على طرفي نهر النيل الذي يشكل مصدر المياه شبه الوحيد، مؤكدة أن الزيادة السكانية هي التحدى الرئيسي للدولة لتأثيرها على التنمية المستدامة.

فيما كشفت عضو مجلس النواب، أن القضية السكانية من الملفات المهمة التي ستستكمل العمل فيها ومناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.

وطالبت عضو مجلس الحكومة بالحزم لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، باعتبارها خطرا متصاعدا بات يهدد بالتهام كل معدلات النمو، في أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان.

النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الزيادة السكانية معدلات النمو الأمن القومي

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