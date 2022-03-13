الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل بقتل والدته خنقا في السلام.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس عاطل قتل والدته خنقا عقب مشادة كلامية نشبت بينهم بمدينة السلام، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

و  أدلى المتهم بقتل والدته في منطقة السلام، الخميس الماضي، باعترافات تفصيلية أمام مباحث القاهرة، عقب مشادة كلامية بينهما .

وقال المتهم أنه خنقها بـ«إيشارب» وتخلص منها بحفر قبر لها وعن يوم الواقعة، اعترف بأنه كان يجلس مع والدته ويتحدثا سويا، ثم وقعت مشادة كلامية بينهما، فوضع يده على فمها بسبب صراخها، ما اضطره لجلب إيشارب خاص بها، وخنقها.

وتابع: وضعت الجثة في جوال، واتصلت بأحد الأصدقاء؛ فأخبرته أننى تخلصت من والدتى، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة خنقها،، قائلا «خنقتها وحطتها في شوال تحت سرير لمدة 3 أيام، ولما أختي لقت أمها مش موجودة راحت عملت محضر تغيب الأم، وشكت في، وبعدها ريحة الجثة طلعت من الشقة، ولما جاء رجال المباحث اكتشفوا الحقيقة. 

السلام حبس اعترافات قاضي المعارضات تحقيقات

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