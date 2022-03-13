خلال لهوها.. التصريح بدفن جثة طفلة غرقت في ترعة بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة طفلة غرقت في ترعة مجاورة لمنزلها في مركز جرجا، وتسليم الجثة لذويها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بغرق طفلة داخل إحدى الترع.

وبالانتقال والفحص تبين وصول الطفلة "س. ا. ع"، عامين، وتقيم دائرة مركز جرجا، لى مستشفى جرجا العام، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبسؤال والدها "أ. ع"، 29 عاما ،عامل، قرر أنه أثناء لهو طفلته المذكورة على حافة الترعة المواجهة لمنزله انزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، و التصريح بدفن جثة طفلة غرقت في ترعة بسوهاج، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.