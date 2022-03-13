الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية الروسية تدفع التضخم للارتفاع من جديد

جريدة الدستور

قالت صحيفة "الاقتصاد" السعودية، إن الأزمة الأوكرانية - الروسية والحرب الدائرة بين البلدين تسببت في ارتفاعات جديدة للتضخم في الاقتصادات المتقدمة، وأغلبها في الساحة الأوروبية، وذلك مع زيادة أسعار السلع والطاقة وحتى الغذاء.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "الفائدة الصفرية.. التغيير ضرورة" - أن البورصات الأوروبية الرئيسة تعرضت لهزات في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب، فضلًا عن وضوح الرؤية تمامًا على صعيد الاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية طويلة الأمد، وكان لا بد لـ"المركزي الأوروبي" أن يغير من سياساته التقليدية المعتمدة على فائدة أقرب للصفر، فضغوط التضخم ترتفع وباتت تشكل مخاطرة اجتماعية كبيرة؛ ما كان سببًا رئيسًا لتوجهات البنك بتخفيض برنامج شراء السندات بشكل أسرع مما كان متوقعًا أو مخططًا له.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي أقدمت فيه البنوك المركزية الرئيسة منذ مطلع العام الجاري على رفع معدلات الفائدة، حافظ البنك المركزي الأوروبي على مستوياته على أمل أن يواصل دعم انتعاش اقتصاد منطقة اليورو، بعد فترة عصيبة مر بها الاقتصاد العالمي جراء الآثار التي تركتها جائحة كورونا على الساحة، حتى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" غيّر مطلع العام الجاري سياساته التقليدية بالإبقاء على معدل الفائدة منخفضًا، بدأ برفعها وإن بمستويات طفيفة، لكنها تبقى مؤثرة في الساحتين المحلية والعالمية.

الرياض الأزمة الأوكرانية الأزمة الأوكرانية الروسية السعودية

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