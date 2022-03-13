افتتاح معرضي "أحكي لي" و "ذاكرة مكان" بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية

يحتضن أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة، من ميدان طلعت حرب، في السابعة من مساء اليوم الأحد، افتتاح معرض الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والذي يحمل عنوان "لعب وجد"، يفتتح المعرض الفنان التشكيلي محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، والفنان عمرو فهمي رسام الكاريكاتير بجريدة الأخبار.

يضم المعرض حوالى 45 عمل ما بين كاريكاتير وبورتريه وهو الذى دعا الفنان مصطفى الشيخ أن يختار له عنوان "لعب وجد"، ويستمر المعرض حتى الجمعة 18 مارس الجاري.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى الشيخ من مواليد عام 1962، ويعمل مهندسا بمطابع مؤسسة الأهرام الصحفية، وامتهن إلى جوار ذلك رسم الكاريكاتير وبدأ فى نشر رسومه فى ملحق أهرام الجمعة (ايامنا الحلوة) والذى شهد مولده الفنى الى جانب ظهور العديد من المواهب الفنية الذين نشرت أعمالهم إلى جانب أعمال الكبار من الرسامين والكتاب الساخرين، وأنطلق بعدها ليرسم فى جريدة الأحرارالحزبية، ثم جريدة الوفد المصرية، ثم جريدة اليوم السابع فى أول ظهور ورقى لها ، ثم رسم بعد ذلك فى موقع فيتو الأخباري.

ــ افتتاح معرض "ذاكرة مكان"

في سياق متصل، يفتتح في السابعة مساء اليوم أيضا، بالمركز الثقافي الفرنسي في الإسكندرية، فعاليات معرض "ذاكرة مكان"، للفنانيين: سمر بيومي ومحمد طارق، والذي يستمر حتي 24 مارس الجاري.

ويقام معرض "ذاكرة مكان"، في إطار برنامج التنمية المستدامة، من خلال التجول بالمناطق الحضرية وذكريات السكان، حيث يتناول المعرض من خلال الأعمال الفنية الفوتوغرافية، حكايات، قام كل من سمر بيومي ومحمد طارق بإنتاج مشاهد فنية من خلال الوسائط المتعددة وخاصية الواقع الافتراضي لاسترجاع ذكريات ومشاهد واقعية حيث يخبر السكان بما يعرفونه من عادات ومشاعر، وأفكار وذكريات وحالات الندم وأخيراً وليس آخرا بعض التوقعات.

ــ افتتاح معرض "أحكي لي"

كما يفتتح في الثالثة عصر اليوم، بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية أيضا، معرض جماعي للتصوير الفوتوغرافي، والذي يقام تحت عنوان "إحكي لي"، ويستمر المعرض حتى يوم 22 مارس الجاري.

يقام معرض "احكي لي" بالتعاون مع مركز بساريا للفنون، بالشراكة مع معهد جوته بالإسكندرية و المعهد الفرنسي بمصر فى الإسكندرية وبالتعاون مع هي الفنون / She Arts.

"احكي لي" هو معرض فوتوغرافي جماعي، يحاول تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع، في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

يضم المعرض صور لــ 28 مصورة و مصور صنعوا لقطات مذهلة لكي يسجلوا و يحكوا لنا قصص شاهدوها لدور المرأة.

ــ نساء خالدات في تاريخ مصر

كما تعقد في السابعة من مساء غد الإثنين، بالمركز الثقافي الفرنسي في الإسكندرية، ندوة بعنوان "نساء خالدات في تاريخ مصر"، وذلك ضمن سلسلة ندوات حول التاريخ، والتي يقدمها ويحاضر فيها الكاتب الباحث وليد فكري.

وتتناول الندوة المكانة الخاصة للمرأة المصرية ودورها الفعّال في المجتمع المصري عبر تاريخه الحافل والطويل، وذلك لم يقتصر على التربية فقط أو على طبقة اجتماعية واحدة، بل إن أهمية المرأة ودورها الفعال برزت في جميع مناحي حياة المصريين منذ القدم وحتى لحظتنا الراهنة، فلو نظرنا للأساطير المصرية القديمة فهي إيزيس الأم المقدسة، وبالحديث عن الفكر فهي هيپاتيا الفيلسوفة الفذة، والسيدة نفيسة الفقيهة الجليلة، شجر الدر السلطانة القوية في توليتها مقاليد الحكم وإدارة البلاد، وسميرة موسى العالمة العبقرية التي دوى صدى اسمها في العالم أجمع وليس مصر فقط.

