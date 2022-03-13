عبدالغفار: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية، موضحا أن أماكنهم ستكون في الجامعات الخاصة والأهلية طبقا للأماكن المتاحة في تلك الجامعات.

وأضاف عبد الغفار - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" - "أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الهجرة وتم وضع ضوابط كثيرة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لاستكمال الدراسة في مصر، كما تم تشكيل لجنة أزمة من وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع الدراسية للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا".

ولفت إلى أنه منذ عامين تم إصدار قائمة الجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر، مبينا أنه يجب أن يقدم الطالب أوراقا ثبوتية تثبت أنه مقيد للدراسة في الجامعات الأوكرانية، وأنه كان مقيما في أوكرانيا قبل اندلاع الأزمة.

وحول جائحة كورونا في مصر، قال عبدالغفار، إن "الرئيس السيسي وجه بإعداد منظومة صحية قوية لمواجهة فيروس كورونا".

وأكد أن لجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسئولة عن أي إجراءات وقرارات متعلقة بفيروس كورونا، مبينا أنه سيكون هناك اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في شهر رمضان الكريم.

وتطرق إلى أنه تم تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا، مبينا في الوقت نفسه أنه خلال الثلاثة أسابيع الماضية تم رصد انكسار وانخفاض كبير في حجم الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "وقررنا عدم الإعلان عن البيان اليومي لفيروس كورونا والاكتفاء بالبيان الأسبوعي"، داعيا إلى الحذر من فيروس كورونا والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

ونوه إلى أن هناك اجتماعا أسبوعيا مع رئيس الوزراء لمتابعة أعمال تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل؛ حيث هناك 6 محافظات في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل وهناك عدد كبير من المستشفيات التي تعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ونستعد حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي في عدد من المحافظات".