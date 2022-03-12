الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا تعلن استعدادها لإجراء «حوار» مع أوروبا

وزير خارجيتها فيليكس
وزير خارجيتها فيليكس بلاسنثيا

أعربت فنزويلا، اليوم السبت، عن استعدادها لإجراء "حوار" مع أوروبا، وطالبت برفع العقوبات المفروضة عليها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع السبت في تركيا بين وزير خارجيتها فيليكس بلاسنثيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق “فرانس برس”.

 

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من الزيارة المفاجئة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى كراكاس التقى خلالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إثر فرض واشنطن حظرا على النفط الروسي بسبب غزو أوكرانيا.

 

وأكد بلاسنثيا مجددا خلال لقائه بوريل "استعداد فنزويلا لبدء حوار سلمي"، وفق بيان صادر عن الخارجية الفنزويلية "كرّر المطالبة... برفع التدابير القسرية الأحادية الجانب" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كراكاس.

 

وجرى الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية "في جو ودي"، بحسب البيان.

 

 وتوترت العلاقات بين أوروبا وكراكاس منذ إعادة انتخاب مادورو عام 2018.

 

وقال جوزيب بوريل عبر تويتر "الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار في المكسيك" بين السلطة والمعارضة الفنزويلية. 

 

وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد علق الحوار مع المعارضة قبل خمسة أشهر بعد أن سلمت الرأس الأخضر للولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من كراكاس والذي يتهمه القضاء الأمريكي بغسل الأموال.

 

وأضاف بوريل أن "توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تشكل أساسا جيدا للانتخابات المستقبلية والإصلاحات الديموقراطية"، مؤكدا أن "التأثير الخطير للحرب ضد أوكرانيا" كان أيضا في محور النقاشات، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

فنزويلا فيليكس بلاسنثيا الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حوار سلمي

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وائل لطفي

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