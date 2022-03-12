السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. الهيئة العامة للكتاب تستضيف حفل توقيع «الدائرة ومسرحيات أخرى»

مسرحية الدائرة لعماد
مسرحية "الدائرة" لعماد مطاوع

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب حفل توقيع ومناقشة كتاب "الدائرة ومسرحيات أخرى" للكاتب المسرحي والإذاعي عماد مطاوع، وذلك بالمركز الدولي للكتاب في تمام الخامسة من مساء الاثنين القادم  14 مارس.

ويتحدث عن مجموعة النصوص المسرحية كل من الناقد جرجس شكري، الناقد عبد الوهاب عبد الرحمن، الناقد د. رضا عطية.

عماد مطاوع

كاتب مسرحي وإذاعي من مواليد 1 سبتمبر عام 1974 في القاهرة، صدر له العديد من الأعمال المسرحية، منها كتاب "أرض الدخان ومسرحيات أخرى" عن سلسة نصوص مسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي يضم ثلاث مسرحيات قصيرة ذات طابع نفسي وفلسفي، ومسرحية «المؤرقون» التي فاز عنها بجائزة ساويرس للنص المسرحي عام 2011، كما صدرت له مسرحية «الزائر» عن هيئة الكتاب عام 2018 وله عدة أعمال غير مطبوعة. 

يعمل مديرا للتحرير بهيئة قصور الثقافة ومشرفا فنيا لمشروع مسرح الجرن، كما أنه محاضر للدراما الإذاعية بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، كتب الكثير من المسلسلات الإذاعية وفاز بجائزة أفضل مسلسل إذاعي عربي بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009 عن مسلسل «شرق النخيل».

من أعماله الدرامية" أحلام صغيرة مسلسل إذاعى شبكة البرنامج العام 2006،  شرق النخيل مسلسل إذاعى شبكة البرنامج العام 2009، أيام الحب والجنون مسلسل إذاعى شبكة البرنامج العام 2010،  فرحة مسلسل إذاعى شبكة البرنامج العام 2010،  أيام عربية برنامج درامى شبكة صوت العرب2003، آه يادماغى برنامج درامى  الشباب والرياضة 2010، الجواد الجامح  تمثلية إذاعية إذاعة البرنامج الثقافى 2003.

قامت فرقة أحلام مسرحية المستقلة يتقديم مسرحية المؤرقون، كما قررت المسرحية فى المنهج الدراسى للعام 2009 2010 لطلبة الليسانس بقسم النقد والدراما بآداب عين شمس، وقام بعمل ورش لفن كتابة القصة والدراما من خلال صندوق التنمية الثقافية وبعض المواقع الإلكترونية.

الدائرة ومسرحيات أخرى الهيئة المصرية العامة للكتاب عماد مطاوع جرجس شكري عبد الوهاب عبد الرحمن د رضا عطية

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