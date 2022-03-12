السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة مركبة توك توك من سائقها بالإكراه للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت نيابة المطرية، اليوم، عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من صاحبها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية محافظة القاهرة.

واعترف المجني عليه أمام جهات التحقيق بأن المتهمين ركبوا معه مركبة "توك توك" بغرض توصيلهم، وأثناء سيرهم بأحد المناطق النائية تفاجأ بحملهم السلاح الأبيض في وجهه طالبين منه الـ"توك توك" والنزول منه، لكنه قام بالتشاجر معهم مستغيثًا بالمارة، وتم ضبطهم. 

وكان الأهالي قد تمكنوا من ضبط عاطلين أثناء محاولتهم سرقة "توك توك" من صاحبه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة متهمين تهديد اجراءات واقعة

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يوم الشهيد

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