السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنتين لإمام مسجد ومدرس قتلا شخصًا في مركز طوخ

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات بنها حكمًا يقضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لصاحب «مقلة»، والحبس لمدة سنتين مع الشغل لكل من إمام ومدرس، وبراءة اثنين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص لخلافات الجيرة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب.

أوضح أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "موظف بالمعاش، وإمام وخطيب، وصاحب مقلة، ومدرس بمعهد أزهرى، وخامس هارب"، فى 14 يونيو لعام 2020، قتلوا المجنى عليه "أيمن م ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه إثر خلاف سابق بينهم، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى، وما أن ظفروا به حتى قيده الأول لشل مقاومته ثم عاجله الثانى بضربة بأداة خشبية "شومة"، على رأسه، ثم ضربه الخامس بأداة أخرى على قدمه، فانعدمت حركته وسقط على ركبته فأجهز عليه الثالث بسلاح أبيض طعنًا بعدة مواضع بالجسم استقرت إحداها بظهره محدثين ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان، شرعوا فى قتل المجنى عليه "عنتر م ع"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه لخلافات سابقة بينهم، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدخل الأهالى وضبطهم بمعرفة الشرطة ومداركته بالعلاج.

وتابع أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ شخصية أو حرفية سلاحًا أبيض مطواة، كما حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم فى التعدي على الأشخاص "عصى وشوم".

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