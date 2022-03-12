موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022

يبحث طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، علي موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

ولجا الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين على محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام الطلاب في المدارس.

موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢

للبحث عن موعد انطلاق امتحانات الثانويه العامه العام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الدور الأول والثاني لطلاب الثانوية العامة 2021-2022، في 11 يونيو المقبل والتي تستمر لمدة شهر ونصف، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2021-2022 في أكتوبر الماضي، وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل كافة الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوي

في 13 أغسطس المقبل وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 والتي تتزامن مع انطلاق مراحل التنسيق والتوزيع على الجامعات والمعاهد المصرية في جميع محافظات الجمهورية وفقا لقواعد مكتب التنسيق والتي تشمل مجموع الطالب والتوزيع الجغرافي.

وينتظر الطلبة والطالبات، الشعبتين الأدبية والعلمية، جدول امتحانات الدور الأول، خاصة في ظل الضغوط التي تلقى على عاتق الطلاب بسبب جائحة كورونا.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مايتردد عن شكل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، قائلا أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد قريبا لشرح تفاصيل امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الثانوية العامة هذا العام 2021-2022.

بالاضافة وكيفية وضع الأسئلة لكل مادة حيث يتم قياس مدى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج الدراسية واكتساب المهارات والمعارف وليس الحفظ والتلقين كما هو المعتاد في الأعوام السابقة.

وكان قد انتظم الطلاب داخل المدارس منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير الماضي حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد بين الطلاب وفقا للنصائح التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية مع إلزام طلاب الثانوية العامة على الحصول على جرعات اللقاح.