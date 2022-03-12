هولندا تسجل 69 ألفا و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

سجلت هولندا 69 ألفا و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 14 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و230 ألفا و422، والوفيات إلى 22 ألفا و302.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 33 مليونا و943 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وبدأت هولندا حملة لتقديم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وأصبح بمقدور المراهقين من تلك الفئة العمرية الحصول على جرعة معززة من لقاح فايزر- بيونتيك، الذي وافقت عليه وكالة الأدوية الأوروبية للمراهقين.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.