السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة طالب بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج

طلق نارى
طلق نارى

تباشر جهات التحقيق بسوهاج التحقيق في واقعة إصابة طالب بطلق ناري في صدره أطلقه على نفسه أثناء عبثه بسلاحه المحلي بمركز أخميم.

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج بلاغا بوصول "أحمد. ع. ا"، ١٦ سنة طالب مصابا بطلق ناري أعلى الصدر، وقرر أنه أثناء عبثه بسلاحه الروسي محلي الصنع خرجت رصاصة استقرت بصدره ولم يتهم أحد.

وقرر نجل عمه "عمرو. خ"، ٢٠ سنة، بمضمون ما قرره ابن عمه المصاب وتم ضبط السلاح عيارة عن فرد روسي محلي الصنع والتحفظ عليه.

اصابة طالب بطلق ناري مركز أخميم جهات التحقيق بسوهاج الحالة الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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