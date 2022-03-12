السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية التونسى: نعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أنّ بلاده متشبّثة بالخيار الدّيمقراطي، حيث تعيش مسارًا إصلاحيّا يؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين وتضمن كرامتهم، معربًا عن شكره لمجلس أوروبا على دعمه لتونس في هذا الظّرف الاستثنائي الخاصّ وطنيًا ودوليًا.

وأثنى "الجرندي"- خلال لقائه مديرة مكتب مجلس أوروبا بتونس بيلر موراليشو- على متانة الشراكة الّتي تربط تونس بمجلس أوروبا، والتي تجسّمت في تنفيذ العديد من المشاريع، معربًا عن تطلّعه إلى مزيد دفع التعاون في كافّة المجالات.

واستعرض "الجرندي"- بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة- ملفات التعاون القائمة بين تونس ومجلس أوروبا في مجالات حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطيّة، متمنيًا لمديرة مكتب مجلس أوروبا التوفيق في مهامها.

بدورها، عبّرت مديرة مكتب مجلس أوروبا عن ثقتها في قدرة تونس على إنجاح هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق الانتقال المنشود في أفضل الظروف، مؤكدة استعداد مجلس أوروبا لوضع خبرته في عدد من المجالات لمرافقة تونس في مسارها السياسي والتنموي.

وأشارت إلى زيارة العمل التي تعتزم أداءها رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا إلى تونس خلال الفترة القادمة.

قانون تعاون لقاء اليوم وزير تونس حقوق الانسان الخارجية

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وائل لطفي

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