السبت 12 مارس 2022
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عالم

واشنطن: إرسال متطوعين من الشرق الأوسط إلى دونباس تصعيد للموقف

نيد برايس
نيد برايس

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إرسال متطوعين من سوريا إلى دونباس جنوب شرق أوكرانيا للمشاركة في القتال هناك، تصعيد إضافي من جانب روسيا.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لقد سمعنا تصريحات حول مقاتلين أجانب من سوريا. إذا كان هذا صحيحا، سيمثل تصعيدا إضافيا".

 

كما أشار برايس إلى أن الحاجة إلى المتطوعين تشير إلى أن القوات الروسية "تواجه مقاومة"، ولهذا فهي بحاجة إلى "من يسمون متطوعين من مسارح الحروب الأخرى".

 

وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مساعدة آلاف المتطوعين من الشرق الأوسط في الذهاب إلى منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات دونيتسك و لوجانسك هناك.

الشرق الأوسط وقف وعي الشرق تصعيد موقف

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