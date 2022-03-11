الصين: قلقون من الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة فى عدة دول

أعرب المندوب الصيني الدائم للصين في مجلس الأمن، تشانج جون، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده من الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة في دول عدة".

وأكد المندوب الصيني بمجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا بناء على طلب من روسيا، أنه "نتابع بقلق المعلومات الروسية بشأن الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا".

من جهتها قالت المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، إن التقارير الروسية عن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا أكاذيب، مشيرة إلى أن روسيا تحاول خداع العالم بأكاذيب بشأن الوضع في أوكرانيا".

من جهته قال مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن، إن بلاده تمارس ضبط النفس تجاه بيلاروسيا لكن عبور أحد جنودها الحدود سيبدل موقفنا".

وتابع مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، أن التهديدات الروسية تطال الجميع، معربًا عن إدانة بلاده القصف العشوائي الروسي، مضيفًا أن "روسيا تنتهك الممرات الآمنة.

وأكد أن مجلس الأمن يجب أن يبحث جرائم روسيا، وموسكو تتلاعب بمجلس الأمن"، منوهًا أن "الحديث عن برامج بيولوجية مجرد تضليل"

من جهتها قالت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن، إننا "قلقون من استخدام روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا".

من جهته قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن التجارب البيولوجية تجرى في أوكرانيا وتنقل نتائجها إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لديها القدرة على نقل مواد خطرة إلى روسيا وأوروبا.

وتابع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ملف "الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا، أن كييف حولت أراضيها لمنصة لتطوير أسلحة بيولوجية، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية قامت بقصف بعض المقرات لإخفاء بحوث نووية".

من جهتها أكدت المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، أن التقارير الروسية عن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا أكاذيب، مضيفة أن "روسيا تحاول خداع العالم بأكاذيب بشأن الوضع في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية "مسلحين أوكرانيين" بتفجير أحد مباني معهد الفيزياء والتكنولوجيات في مدينة خاركيف بهدف إخفاء أنشطة بحثية نووية مورست هناك.