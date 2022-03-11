السيطرة على 4 حرائق فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اندلاع 4 حرائق في أماكن مختلفة، مما تسبب في حالة من الذعر للأهالي نتيجة تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير.

وتلقت قوات الحماية المدنية ببورسعيد 4 بلاغات في وقتٍ واحد، وعلى الفور، دفع العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، كافة المعدات إلى موقع الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب.

الحريق الأول

وصلت سيارات الحماية المدنية إلى منطقة عمر بن الخطاب، والنيران تتصاعد بشكلٍ كبير من محول كهرباء، وعلى الفور، تم التعامل بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب بالرغم من صعوبة الحريق الناتج عن الكهرباء، وجرى تبريد الحريق للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة.

الحريق الثاني

وتمكن فريق الإطفاء الثاني من السيطرة على حريق في عشة من الخشب أعلى عمارة سكنية بمنطقة علي بن أبي طالب، وجرى التعامل بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة.

الحريق الثالث

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع حريق في لوحة كهرباء أمام مسجد علوان نطاق حي العرب، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق الناتج عن الكهرباء، وتم تبريد الحريق للسيطرة على الأدخنة وضمان عدم اشتعاله مرة أخرى.

الحريق الرابع

وفي منطقة القابوطي جرت السيطرة بسيارتي إطفاء على لوحة توزيع كهرباء، وقامت القوات بالتعامل مع ألسنة اللهب وإخمادها بعدما كانت تتصاعد بشكل كبير، وتم تبريد الحريق لضمان عدم اشتعاله مرة أخرى، ووقف حدة الأدخنة المتصاعدة.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحرائق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحرائق، وتحرير المحاضر الخاصة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقلت فرق من النيابة العامة بمحافظة بورسعيد لفحص البلاغات وحصر التلفيات، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وذلك لاستكمال التحقيقات.