الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على 4 حرائق فى بورسعيد

حرائق في بورسعيد
حرائق في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اندلاع 4 حرائق في أماكن مختلفة، مما تسبب في حالة من الذعر للأهالي نتيجة تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير. 

وتلقت قوات الحماية المدنية ببورسعيد 4 بلاغات في وقتٍ واحد، وعلى الفور، دفع العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، كافة المعدات إلى موقع الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب. 

الحريق الأول 

وصلت سيارات الحماية المدنية إلى منطقة عمر بن الخطاب، والنيران تتصاعد بشكلٍ كبير من محول كهرباء، وعلى الفور، تم التعامل بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب بالرغم من صعوبة الحريق الناتج عن الكهرباء، وجرى تبريد الحريق للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة. 

الحريق الثاني 

وتمكن فريق الإطفاء الثاني من السيطرة على حريق في عشة من الخشب أعلى عمارة سكنية بمنطقة علي بن أبي طالب، وجرى التعامل بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة. 

الحريق الثالث 

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع حريق في لوحة كهرباء أمام مسجد علوان نطاق حي العرب، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق الناتج عن الكهرباء، وتم تبريد الحريق للسيطرة على الأدخنة وضمان عدم اشتعاله مرة أخرى. 

الحريق الرابع 

وفي منطقة القابوطي جرت السيطرة بسيارتي إطفاء على لوحة توزيع كهرباء، وقامت القوات بالتعامل مع ألسنة اللهب وإخمادها بعدما كانت تتصاعد بشكل كبير، وتم تبريد الحريق لضمان عدم اشتعاله مرة أخرى، ووقف حدة الأدخنة المتصاعدة. 

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحرائق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحرائق، وتحرير المحاضر الخاصة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق. 

وانتقلت فرق من النيابة العامة بمحافظة بورسعيد لفحص البلاغات وحصر التلفيات، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وذلك لاستكمال التحقيقات. 

اليوم لوحة مختلفة كهربا الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

«الاتصالات» توقع اتفاق تعاون لمنح الماجستير في تحليل الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية