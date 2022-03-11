سيدة تُمارس الرذيلة مع عشيقها أمام زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات تكبيل سيدة زوجها بمساعدة عشيقها وممارسة الرذيلة.

وأشارت إلى أن الزوجة خططت وعشيقها للتخلص من زوجها، وأحضرت الأول إلى منزل الزوجية بمنطقة بولاق الدكرور، وعملت بمساعدة عشيقها بتقييد حركة زوجها وتوثيقه بالحبال.

وعقب ذلك ظلت الزوجة وعشيقها يعذبا الزوج، مع تكرار طلبها الطلاق منه، وفي غضون ذلك مارست الزوجة الرذيلة مع عشيقها أمام عينه، حتى ألقى عليها يمين الطلاق.

وخلال فرحتها مع عشيقها، استطاع الزوج فك وثاقه والقفز من شرفة الطابق الثالث هربًا من زوجته وعشيقها.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا، يفيد بسقوط شخص من الطابق الثالث في عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.