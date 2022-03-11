ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة، وقدرتها على إجراء عمليات جراحية بمعاونة زوجها، وقامت بتزوير كارنيه لذات الصفة، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات «مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة»، بانتحال طبيبة بشرية، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة، لممارسة نشاطها المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها، وبحوزتها «2 هاتف محمول، عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها، كارنيه طبيبة بشرية مزور، مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم»، كما أمكن ضبط زوجها مقيم بالجيزة.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية، وقيامها بإنشاء حساب على موقع «فيسبوك»، تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها (المتهم الثاني)، وبمواجهة الأخير، قرر ما جاء بأقوال المتهمة.

وأقرَّ بمعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق استئجار الوحدات السكنية، لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية.